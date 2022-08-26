Yaz yağmuru dün en çok 23 kg ile Geçitkale’ye düştü

Ülkede dün bazı bölgelerde etkili olan yaz yağmuru, en fazla metrekareye 23 kg ile Geçitkale’ye düştü.

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26/08/2022
TAK

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Yaz yağmuru dün en çok 23 kg ile Geçitkale’ye düştü

Ülkede dün bazı bölgelerde etkili olan yaz yağmuru, en fazla metrekareye 23 kg ile Geçitkale’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağışlarla ilgili açıklamasına göre, Geçitkale’yi metrekareye 12 kg yağışla Kantara izledi.

Mallıdağ’da, metrekareye 11, Ercan’da 10, Devlet Üretme Çiftlikleri’nde 9, Alevkayası’nda 6 ve Serdarlı’da da 5 kg yağış kaydedildi.

26/08/2022 11:28
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TAGS: yağış, kıbrıs, KKTC,
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