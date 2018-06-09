Yaza karpuz diyeti ile başlayın

Damaklarımızı şenlendiren karpuz sadece lezzetli değil, çekirdeğine kadar faydalı bir meyve. Düşük kalorili bir meyve olan karpuz kan basıncını dengeliyor, kansere karşı bir kalkan oluşturuyor.

Yazın habercisi olan karpuz aslında kabakgiller ailesine ait bir meyvedir. Karpuzun bir adedi 2 ile 14 kg'a kadar olgunlaşabilir. Karpuzun yenilebilir etli kısmı yüzde 88-95 kadar su içerir. Doğal olarak kalorisi de çok düşüktür. Şeker yoğunluğu yüksektir. İçerdiği şeker, doğal meyve şekeri olan fruktozdur.

Karpuz karbonhidrat, lif, protein, A, B, C vitaminleri, potasyum, magnezyum ve çinko gibi mineralleri içerse de aslında onu sağlıklı bir meyve sınıfına koymamızı sağlayan en önemli bileşiği likopen adlı antioksidandan çok zengin olmasıdır. Likopen güneş ışınlarının ciltte zararlı etkisini önleyen, yağ depolanmasını engelleyen, vücudun savunma sisteminin güçlenmesini sağlayan özel bir fitokimyasaldır. Karpuz karaciğerideki üre döngüsünü de aktive ederek, organı rahatlatır. Karpuzun çekirdekleri de ayrı bir besleyici değere sahiptir.

Çünkü karpuz çekirdeğinde kalbi koruyan ve bel bölgesi yağlarının erimesini sağlayan oleik asit, linoleik asit adlı doğal doymamış yağ asitleri bulunuyor. Karpuz ve karpuz çekirdeği, damarlarda biriken kolesterolün erimesini, karpuz çekirdeğinde bulunan E vitamini ise serbest radikal süpürücü etkisi sayesinde toksinlerin de uzaklaştırılmasında önemli role sahiptir.

KALORİSİ DÜŞÜK:

İki kalın dilim karpuz bir porsiyondur. Dört parmak kalınlığında hilal şeklindeki bir dilime, bir porsiyon meyveye eşdeğer karpuz miktarı diyoruz. 280 gram karpuz yaklaşık 80 kalori içerir.



ÖDEMİ AZALTIR:

Su oranı çok yüksek olduğu için karpuzun diüretik özelliği vardır, yani sık sık idrara çıkarır. Ayrıca lif içeriği sayesinde kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor.

KAN BASINCINI DENGELER:

Karpuzda bulunan potasyum ve magnezyum miktarı, kan basıncının yani tansiyonun düşmesinde çok etkili. Çünkü potasyum minerali kan damarları ve arterler üzerindeki gerginliği serbest bırakıp, böylece kan akışını uyarıyor. Kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltıyor. Ayrıca karpuz damarların sertleşmesini de önleyerek kan basıncı, kan pıhtıları, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi riskleri azaltmaya yardımcı oluyor.

SAÇ VE CİLT SAĞLIĞINI KORUYOR:

Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için de mükemmel bir besindir. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren sebum adlı maddenin üretiminde gerekli A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösteriyor. C vitamini cildi sağlıklı, esnek ve güçlü kılarken hücreleri de onarıyor.

KANSERE KARŞI KALKAN:

İçerdiği likopen isimli antioksidan kanser hücrelerini bloke ediyor ve vücudun savunma sistemi olan bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yine içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücutta kanser yapan serbest radikallerin oluşumunu engelliyor.



KALP SAĞLIĞINA BİREBİR:

Ayrıca karpuz çekirdekleri de içinde bulunan cucurbocitrin adlı madde ile kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Karpuz, kandaki kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını da koruyor. Karpuzu çekirdekleri ile yiyebileceğiniz gibi çekirdeklerini ayırıp, yıkayıp kuruttuktan sonra fırında biraz kavurarak da tüketebilirsiniz. Akşamyatana kadar 1 çay bardağı kadar karpuz çekirdeği yiyerek kilo almayı önleyebilirsiniz.

GLİSEMİK İNDEKSİ YÜKSEK DEĞİL:

Karpuz kan şekerini hızlı yükseltmeyen bir meyvedir. Orta düzeyde glisemik indekse sahip. İçerdiği fruktoz şekeri de 1 porsiyon yani 280 gramda 20 gramı geçmiyor.



BİR BEDEN KÜÇÜLECEKSİNİZ

Bu diyeti 15 gün süresince planladığım günlere göre değiştirmeden uygulamak gerekiyor. 4 kilo vermeyi garantilemek için 3 ana 3 ara öğün yapmak şart. Diyeti uygulamaya başladığınız günün sabahı tartılın ve kilonuzu not edin ve 15 gün boyunca tartılmayın. Programa başlarken tam kalça kemiklerinizin bittiği yerden bel çevrenizi ölçün. 15 gün sonunda hem tartılın hem de bel çevrenizi yeniden ölçerek 1 beden küçüldüğünüzü gözlemleyin.

Karpuz diyeti uygularken yağsız protein içeren besinlerden zengin planlanan diyet, yağ yakma mekanizmalarını harekete geçirecektir. Taze meyvelerin metabolizmayı hızlandırması için kavrulmamış kuru yemişlerinde içinde bulunduğu bir beslenme planı yapmakta yarar var.

Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde domates, salatalık, taze maydanoz, biber çeşitleri, taze nane, marul, limon, soğan, sarımsak, roka ve turp serbest.

Ana öğünlerden önce ve sonra oda ısısında bir bardak su içmek çok önemli. Ve ara öğünlere başlamadan önce de bir bardak su içerek günde 9 su bardağını tamamlamalısınız.

15 gün boyunca siyah, yeşil, bitki ve meyve çaylarını günde toplam 6 bardak, kahveden şekersiz ve sütsüz 4 fincan günün istediğiniz zamanı içebilirsiniz.

Sabah 08:00'de kahvaltıyı yapın. 2 saatte bir öğünleri tüketip en son olan ara öğünü akşam 18:00 gibi bitirmeniz gerekiyor.

Her gün öğleden sonra 14:00-15.00 arasında orta tempo 45 dakika yürüyüş yapın. Bu diyeti uygularken bu zaman aralığında yapılan egzersiz en fazla yağ yakmayı sağlayacaktır.

KARPUZ DİYETİ İLK 3 GÜN

KAHVALTI: 2 yemek kaşığı taze lor peyniri, 1 dilim karpuz, 10 adet yarım ceviz, domates, salatalık, biber

ARA: 15 çiğ fındık, 1 su bardağı süt

ÖĞLE: 100 gram yağsız kıymadan hazırlanan köfte, 1 dilim karpuz, az yağlı mevsim salata

ARA: 15 badem, 1 su bardağı süt

AKŞAM: 100 g fırında somon veya levrek, 1 dilim karpuz, az yağlı roka domates salatası

ARA: 15 kaju fıstık, 1 su bardağı süt

TAKİP EDEN İKİNCİ 3 GÜN

KAHVALTI: 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim karpuz, 10 çiğ badem, domates, maydanoz

ARA: 20 Antep fıstığı, 1 çay bardağı probiyotikli yoğurt

ÖĞLE: 100 gram haşlama tavuk, 1 dilim karpuz, az yağlı çoban salata

ARA: 2 yemek kaşığı kavrulmamış tuzsuz yer fıstığı, 1 su bardağı ayran

AKŞAM: 4-5 yemek kaşığı et sote, 1 dilim karpuz, az yağlı mevsim salatası

ARA: 2 yemek kaşığı çiğ kabak çekirdeği içi, 1 çay bardağı probiyotikli yoğurt

DİYETİN SON 9 GÜNÜ

KAHVALTI: 4 yemek kaşığı müsli, 1 su bardağı süt

ARA: 1 dilim karpuz, 6 yarım ceviz

ÖĞLE: 100 gr bonfile veya biftek veya kuzu pirzola, 1 dilim karpuz, söğüş domates, salatalık, biber

ARA: 1 dilim karpuz, 10 kaju fıstık

AKŞAM: 1 kase tavuk suyuna şehriye çorba, 1 dilim karpuz, az yağlı çoban salata

ARA: 10 çiğ fındık