Yazar Emrah Öztürk son kitabı “Evine Dönemeyen Adam”ı tanıtacak
Yazar Emrah Öztürk, son kitabı “Evine Dönemeyen Adam”ı Cuma günü Işık Kitabevi’nde düzenlenecek etkinlikle tanıtıyor.
16/08/2023
Yazar Emrah Öztürk, son kitabı “Evine Dönemeyen Adam”ı Cuma günü Işık Kitabevi’nde düzenlenecek etkinlikle tanıtıyor.
Etkinlik saat 19.30’da başlayacak.
Öztürk, Limon Yağmuru (2014) ve Anlatamıyorum’un (2017) yanı sıra son kitabı Evine Dönemeyen Adam (2023) üzerine konuşacak.
Moderatörlüğünü Hakan Karahasan’ın üstleneceği söyleşide Özrtürk, edebiyat, öykü türü ve yazım/üretim serüveni hakkındaki düşüncelerini paylaştıktan sonra katılımcıların sorularını yanıtlayacak.
Öztürk, okurları için kitaplarını da imzalayacak.