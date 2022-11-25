Yazar Metin Murat “Hilal Tilkisi”ni imzalayacak

Yurt dışında yaşayan yazar Metin Murat, İngilizce kaleme aldığı kitabı The Crescent Moon Fox” (Hilal Tilkisi) ile okurlarıyla buluşup kitabını imzalayacak.

Işık Kitabevi’nde düzenlenecek imza etkinliği 1 Aralık Perşembe günü saat 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Işık Kitabevinden yapılan açıklamaya göre, Metin Murat, kitabında Kıbrıs’taki İngiliz sömürge dönemini, EOKA ve TMT’nin ortaya çıkmasını, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ve 1963 Kanlı Noel olayından 2000’lere uzanan süreci insan hikayeleri üzerinden ele alıyor.

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25/11/2022 14:53