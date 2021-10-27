Yazar Sevil Emirzade Kitabını Girne Belediye Başkanı Güngördü’ye Takdim Etti

Yazar Sevil Emirzade “Uğurlar Olsun Kıbrıs’ın Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri - Yazılsın Dostlukla Yenileri” adlı kitabını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti.



Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 2 Kasım Salı günü saat 15.00’de Girne Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleşecek kitap tanıtım etkinliği öncesi, Belediye Başkanı Güngördü’ ye ziyaret gerçekleştiren Emirzade, kitabını Güngördü’ye takdim etti.

Yazar, kitap tanıtımını, Kıbrıs Tarihini 1821'den itibaren dönemsel kesitlerde araştıran dört dildeki tiyatro oyun kitapları (Türkçe, İngilizce, Almanca, Yunanca) sohbet söyleşi ve Soprano Demetra Mustafaoğlu'nun mini konseri ile gerçekleştirecek.

Güngördü, Sevil Emirzade’nin hem eğitimci kimliği, hem de bir yazar olarak ülkedeki yazın hayatına büyük katkılar sağladığını ifade ederek, Emirzadeye hem ziyareti hem de kitap takdimi için teşekkür etti.

Güngördü, yazarların sorumlulukları olduğuna işaret ederek, bunlardan en önemlisinin de üretmek olduğunun altını çizdi.

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27/10/2021 16:43