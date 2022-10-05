Yazar Uluçhan’dan gençler için yaratıcı yazarlık atölyesi

Ülke yazarlardan Gürkan Uluçhan, gençler için yaratıcı yazarlık atölyesi düzenleyerek onlara deneyimlerini aktaracak.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak atölye çalışmaları, 6 hafta sürecek.

Baraka Kültür Merkezi’nin Kızılbaş’taki lokalinde yer alacak olan yaratıcı yazarlık kursları, ücretsiz olacak.

-“Bir kalem, bir defter, bir de hayal gücünü al da gel!”

Her Perşembe 17.30-18.30 saatleri arasında yapılacak olan çalışmalara, yazmaya ilgi duyan, 16 yaş ve üzeri tüm gençler “Bir kalem, bir defter, bir de hayal gücünü al da gel!” sloganı ile davet ediliyor.

Yaratıcı yazarlık atölyelerinde Gürkan Uluçhan’ın yol göstericiliğinde, gençlerin çeşitli temaları ele alarak tartışmak, araştırmak ve yazmak konusunda kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

İlgi duyan kişilerin yarın saat 17.30’da Baraka Kültür Merkezi’nin Kızılbaş’taki binasına gelip kaydolarak ilk atölyeye katılabileceği duyuruldu.

-Gürkan Uluçhan

Lefkoşa doğumlu olup Marmara Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alan Gürkan Uluçhan’ın, Cin Seli (Şiir), Ahna Kitabı (Novella), Zamanın Aşkı (Öykü), Keçiboynuzu (Polisiye Roman), Korkunç Üçlü (Gençlik Romanı), Medusa (Şiir) ve Bit Pazarı (Roman) olmak üzere yayımlanmış yedi kitabı var.

2004 yılında “Akıl Hastanesi” isimli öyküsü ile EMAA 1. Genç Öykücüler Yarışması’nda üçüncülük, 2012 yılında “Peştemalin bir günü” isimli öyküsüyle “Defne Dergisi V. Öykü Yazma Yarışması’nda birincilik, 2013 yılında “Morgue Sokağı’ndaki Morgda Yaşananlar” isimli öyküsüyle FABİSAD tarafından düzenlenen GİO Öykü Yarışması’nda başarı ödülleri aldı. Ahna Kitabı, pek çok dile çevrildi ve Güney Kıbrıs ve Amerika’daki bazı okullarda okutuldu. Kısa film senaryoları da yazan Gürkan Uluçhan, Kıbrıs’ta çekilmiş üç tane kısa filmin senaryosuna da imza attı.

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05/10/2022 12:21