Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Damla Derneği ve KKTC Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğinde “Yazarlık Atölyeleri” etkinliğinin 3’üncüsü düzenlendi.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik cumartesi günü Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde düzenlendi.

Etkinliğe düzenlenen atölye çalışmasına Türkiye’den katılan yazarlar Dr. Orhan Gazi Gökçe ve Hüseyin Akın, “Şiir ve nesir dili, düzyazı ile şiir arasındaki farklar, şiir ve insan ilişkisi, yazmada yetenek, doğuştanlık, işçilik ve ustalık, yazmada istikrar, yazar-okur ilişkisi, yazmak ve yayınlamak” konularını ele aldı.