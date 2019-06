Yazı Cornaro Beach Club & Restaurant ile Tadında Yaşayın

Müşterilerine keyifli ve eğlenceli özel bir yaz yaşatabilmek adına kolları sıvayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kuzey Kıbrıs’ın en özel yaz mekânlarından Cornaro Beach Club & Restaurant ile iş birliği başlattı.

Cornaro Beach Club & Restaurant bu yaz Kuzey Kıbrıs Tukcell’lilere özel avantajlı plaj hizmetleri sunacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda Cornaro Beach Club & Restaurant’da avantajlı bir yaz mevsimi yaşayacak. Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, Cornaro Beach Club & Restaurant’da plaj hizmetlerinde %25 indirimden yararlanacak. Turkcell’liler, AVANTAJ yazıp 2222'ye SMS (kısa mesaj) göndererek alınan indirim şifresini Cornaro Beach Club & Restaurant yetkilisine göstererek indirimi talep edebilecek. Yazı tadında yaşamak isteyenlere, bu yaz Cornaro Beach Club & Restaurant’da plaj hizmetleri avantajları yanında atıştırmalıklar, içecekler ve meyve sepetleri de sunulacak.

“ Her Koşulda Müşteri Memnuniyeti ”

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada; her koşulda müşteri memnuniyetine özel önem vermeye devam edileceği bu çerçevede her müşterinin ayrıcalıklı ve özel olduğunu bir daha hissedeceği belirtilerek, “Hayatlarının her alanında Kuzey Kıbrıs Turkcell farkını yaşayan müşterilerimiz, yine hizmetin en iyisini alacak, iletişim ve teknolojideki kalite ile birlikte sosyal yaşamına da renk katacak” dendi.

Cornaro Beach Club ve Restaurant’da Kuzey Kıbrıs Tukcell’lilere özel avantajlı plaj hizmetleri hakkında bilgi almak için 0533 822 20 77 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Kampanya, 1 Kasım 2019 tarihine kadar geçerli olacaktır.