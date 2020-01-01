Yazık bu işçilere!

Sabah saatlerinde çekilen bir fotoğraf ülkemizde işçilere ne kadar değer verildiğini gözler önüne serdi. Haber Kıbrıs’a ulaştırılan fotoğrafta işçilerin güvenlikten yoksun bir şekilde çalıştığı görülüyor. Öte yandan 1 Ocak’ın resmi tatil olmasına rağmen işçilere tatil hakkı da tanınmadı. Haber Kıbrıs’a fotoğrafı ulaştıran vatandaş duruma tepki göstererek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2020 yılı içerisinde denetimlerini arttırması gerektiğini belirtti.

01/01/2020 14:37