Yazık bu işçilere!

Sabah saatlerinde çekilen bir fotoğraf ülkemizde işçilere ne kadar değer verildiğini gözler önüne serdi.

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01/01/2020
HK

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Yazık bu işçilere!

Sabah saatlerinde çekilen bir fotoğraf ülkemizde işçilere ne kadar değer verildiğini gözler önüne serdi. Haber Kıbrıs’a ulaştırılan fotoğrafta işçilerin güvenlikten yoksun bir şekilde çalıştığı görülüyor. Öte yandan 1 Ocak’ın resmi tatil olmasına rağmen işçilere tatil hakkı da tanınmadı. Haber Kıbrıs’a fotoğrafı ulaştıran vatandaş duruma tepki göstererek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2020 yılı içerisinde denetimlerini arttırması gerektiğini belirtti.

01/01/2020 14:37
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TAGS: inşaat, , i, haber, kıbrıs, güvenlik, tehlike
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