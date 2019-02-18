Yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı Klinik Psikoloji Münhali sonuçları açıklandı
18/02/2019
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde hizmete geçirilecek olan ALO 1191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nda görevlendirilmek üzere Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından mezun 4 (Dört) sözleşmeli personel istihdamı için yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Sınav sonuçlarına göre ilk 4’e giren adaylar sözleşmeli olarak istihdam edileceklerdir.
|
SIRALAMA
|
KİMLİK NO
|
BAŞARI PUANI
|
|
207565
|
92
|
|
238440
|
79
|
|
232424
|
78
|
|
234294
|
76
|
|
213348
|
75.25
|
|
214639
|
67.75
|
|
254882
|
66
|
|
169721
|
52.75