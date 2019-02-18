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Yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı Klinik Psikoloji Münhali sonuçları açıklandı

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18/02/2019

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde hizmete geçirilecek olan ALO 1191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nda görevlendirilmek üzere Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından mezun 4 (Dört) sözleşmeli personel istihdamı için yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı.

 

Sınav sonuçlarına göre ilk 4’e giren adaylar sözleşmeli olarak istihdam edileceklerdir.

SIRALAMA

KİMLİK NO

BAŞARI PUANI
  1.  

207565

92
  1.  

238440

79
  1.  

232424

78
  1.  

234294

76
  1.  

213348

75.25
  1.  

214639

67.75
  1.  

254882

66
  1.  

169721

52.75

 

 

 

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TAGS: Yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı, haber, kıbrıs,
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