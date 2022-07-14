Yazın bebekler ve çocukları güneşten korumanın yolları

Yaz aylarında çocuklar genellikle açık havada uzun süre vakit geçirerek güneş ışınlarına daha fazla maruz kalıyor. Bu durum, güneşten alınan D vitamini açısından önem taşıyor ancak son yıllarda ozon tabakasındaki incelme ve delinmeler nedeniyle artık güneş ışınlarının zararlı etkileriyle daha fazla karşılaşılıyor. Bu nedenle yaz mevsiminde bebeklerin ve çocukların güneşin zararlı etkilerinden korunması daha büyük önem taşıyor. Uz. Dr. İbrahim Özcan, yaz aylarında çocukların cilt sağlığı için anne babalara önemli önerilerde bulundu.

Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalınması sonucunda ultraviyole ışınlar (UVA ve UVB) hücrelerimizdeki DNA’ya zarar verir. Bu ışınların derideki etkileri saatler veya yıllar içinde ortaya çıkabilir. Yoğun güneş maruziyetine bağlı erken dönemde güneş yanığı, güneş alerjisi ortaya çıkabilirken; uzun dönemde güneş lekeleri, derinin erken yaşlanması, yüzeysel ve derin kırışıklıklar, damar genişlemeleri ve deri kanserleri ortaya çıkabilir. Açık tenli kişiler ve bebekler-çocuklar güneşin zararlı etkilerine karşı hassastırlar. Çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları, erişkin dönemdeki deri kanserleri için en önemli risk faktörlerinden birisidir. Bu nedenle yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte güneşin zararlı etkilerinden bebeklerimizi ve çocuklarımızı korumamız önem taşımaktadır.

Gölgede bile korunmak önemli

Güneşten korunmanın en önemli yolu güneşten kaçınmaktır. Gölgeler, bulutlu ya da kapalı hava güneşten tam koruma sağlamaz. Bunun için özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının yeryüzüne daha dik geldiği 10:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşe çıkılmamalıdır. Mutlaka geniş kenarlı şapka ve gözlük kullanılmalı, ışığı en az geçiren sıkı dokunmuş, koyu renk giysiler tercih edilmelidir. Yazın, dış ortamda bulunmak gerekiyorsa gölgelikler tercih edilmeli; gölgede ve bulutlu havada bile güneşten koruyucu kremler kullanılmalıdır. Ultraviyole ışınlar suyun altında 60 metreye kadar ulaşabildiği için yüzerken de yanmak mümkündür.

6 aydan büyük bebekler ve çocuklara güneş koruyucu sürülmeli

Güneş kremi cildi güneşin zararlı etkilerinden korur. 6 aydan büyük bebek ve çocuklarda mutlaka uygun güneş koruyucular kullanılmalıdır. 6 ayını doldurmamış küçük bebekler ise güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneşe çıkarılmamalı, gölgede tutulmalı veya uzun kollu ve ince pamuklu kıyafetler giydirilmelidir.

Yanaklar, burun ve omuz en sık yanan bölgeler

Güneş kremi dışarı çıkmadan 20 dakika önce, açıkta kalan cildin tamamına uygulanmalı ve her iki saatte bir tekrar edilmelidir. Havuz veya denize girip çıktıktan sonra, havlu ile kurulanma sonrası ve terledikten sonra güneş kremi tekrar sürülmelidir. Ürünün yeterli miktarda kullanıldığından ve son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olunmalıdır. Bebeğe güneş kremi sürerken tahriş açısından göz çevresine gelmemesine dikkat edilmelidir. Güneşte en çok yanaklar, burun ve omuzlar yandığı için özellikle bu bölgelerin korunmasına özen gösterilmelidir.

Suya dayanıklı ürün seçimi önemli

SPF 30 veya daha yüksek olan (Mümkünse SPF 50), geniş spektrumlu koruma sağlayan, UVA ve UVB ışınlarından koruyan bir güneş kremi tercih edilmelidir. Bebek ve çocukların cildine uyarlanmış ve dermatolojik olarak test edilmiş hipoalerjenik, paraben ve alkol içermeyen ürünler tercih edilmeli. Mineral ve / veya organo-mineral filtreler içermelidir. Çocuklar kumda ve suda oynamayı sevdiği için suya ve kuma dayanıklı olmalıdır.

Kokusuz ve parfümsüz güneş koruyucuları tercih edin

Bebek cildi yetişkinlere göre daha ince ve hassastır. Bu nedenle bebek ve çocuklar için özel üretilen pediatrik güneş koruyucularının kullanımına özen gösterilmelidir. Güneş koruyucular katkı maddesi içermemeli, kokusuz ve parfümsüz olmalıdır. Yetişkin kremlerinin içinde bulunan paraben, çinko oksit, titanyum dioksit gibi kimyasallar çoğunlukla güneş ışınlarından korumaz, aksine ışınları cilde yansıtır. Bu nedenle bu tarz koruyucu maddeler içeren kremler, çocuklar üzerinde asla kullanılmamalı, fiziksel koruma sağlayan mineral içerikli markalar kullanılmalıdır.

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14/07/2022 10:17