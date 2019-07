Yazın en sağlıklı tatlısı evde yapılan dondurma

Yaz sıcaklarında birçok kişi serinlemek için dondurmayı tercih ediyor. Ancak uzmanlar, sevilerek tüketilen dondurmaların sanıldığı kadar masum olmadığı yönünde uyarılarda bulunuyor. Özellikle paketli ürünlerin tüketimi zararlı olabilecek seviyeye ulaşırken, gerçek salep ve sütten yapılan dondurmalar tavsiye ediliyor. Şerbetli tatlılarla kıyaslandığında dondurma, süt içeriği ve kalorisinden dolayı daha masum dursa da paketli dondurmalardaki ekstra şekerlemeler, kremalar ve koruyucu maddelere dikkat çeken Diyetisyen Öznur Selek, en sağlıklı dondurmanın evde yapılanlar olduğunu söyladi.



Paketli dondurmaların içeriklerindeki katkı maddeleri nedeniyle baklava gibi şerbetli tatlılarla yarıştığını ifade eden Selek, “Dondurma masum gibi gözüküyor ancak şu an paketli dondurmaların içerisine katılan ekstra şekerlemeler, kremalar, yağlar ve soslar maalesef şeker içeriği olarak şerbetli tatlılarla yarışıyor. Dolayısıyla paketli dondurmaların da tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarda bu tüketime daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki bir dilim baklavanın şeker ve karbonhidrat miktarı dondurmaya göre daha yüksek. Ayrıca dondurma içerisindeki sütten dolayı kalsiyum, potasyum ve fosfor içeriği yüksek bir besin. Dolayısıyla dondurmayı öneriyoruz ama eğer gerçek şeker, salep ve sütten yapıldığına inanıyorsak. Burada herkese tavsiyem yine gerçek sütten ve salepten yapıldığına inandığınız dondurmaları her gün olmamak koşuluyla iki top şeklinde tüketmek olacaktır” şeklinde konuştu.



“ÇOCUKLARDA DAHA DA ÖNEMLİ BİR RİSK”



Hamile kadınlarda ve çocuklarda dondurma tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Selek, “Mutlaka her birey dondurma tüketimine dikkat etmeli. Ancak çocuklarda daha da önemli bir risk konusu. Dolayısıyla çocuklara, gerçek süt ve salepten yapılan dondurmaları belli miktarlarda tükettirmenizi öneriyoruz. Ayrıca gebelik diyabeti olanlar da mutlaka doktor ve diyetisyen kontrolünde dondurma tüketmeli” ifadelerini kullandı.



EVDE DONDURMA NASIL YAPILIR?



Evde yapılacak olan dondurmanın daha sağlıklı olduğunu ve çok kolay bir yöntemle yapılabildiğini söyleyen Selek, “Çok zor değil. Donmuş meyve, süt ve yoğurt kullanarak evde çok rahat bir şekilde kendi dondurmamızı yapabiliriz. Muzları dilimleyip dondurucuda beklettikten sonra donmuş muzu, sütü, istiyorsanız yulafı ve kakaoyu karıştırarak dondurma kalıplarına koyarak bu şekilde tüketebilirsiniz. Eğer tatlı seviyorsanız da içerisine bal ve pekmez karıştırıp aynı şekilde o tadı yakalayabilirsiniz. Eğer dışarıda tüketmemiz gerekiyorsa mutlaka küçük boylarda ekstra sos, şeker ya da krema içermeyen dondurmalar tercih edilirse sağlık açısından daha faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“SÜTLÜ DONDURMALARI TÜKETİN” ÖNERİSİ



Kalorisi düşük diye buzlu dondurma tercih edilebildiğini fakat bunların sütlü dondurmalardan daha zararlı olduğunu ifade eden Selek, “Sütlü dondurmaları da tabii ki öneriyoruz. Ancak kalorisi düşük diye bazı insanlar buzlu dondurmaya yöneliyorlar. Buzlu dondurmalardaki şeker miktarı, renklendiriciler, tatlandırıcılar ve koruyucular aslında sütlü dondurmalara göre bir nebze daha riskli diyebiliriz. Dolayısıyla çocuklar için ve genel olarak mutlaka sütlü dondurma tercih edilmesini öneriyorum” şeklinde konuştu.