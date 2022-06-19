YBH Başkanı Tel: Katilsiniz

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19/06/2022

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YBH Başkanı Tel: Katilsiniz

Yeşil Barış Hareketi (YBH) Başkanı Feriha Tel, Girne'de kesilen ağaçlara tepki gösterdi.

Kesilen ağaçların belediyeden kiralanan konteynıra atıldığına işaret eden Tel, Girne Belediyesi'ni ve Orman Dairesi'ni göreve çağırdı.

Tel'in açıklaması şöyle:

Bugün de belli ki Girne Yeni Liman Çemberi’nde bulunan dükkanın önündeki “7 AĞAÇ” birilerine batmış(!), artık ihtiyaçları olmadığını düşünmüşler(!) ve bir eşya gibi kesip söktükleri ağaçları konteynerlere atmışlar!!!

Kısa ve öz yazacağım.. “KATİLSİNİZ!”

 

19/06/2022 15:19
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