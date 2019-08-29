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YDP: 30 Ağustos zaferi esaret altına alınamayacağımızın göstergesidir

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29/08/2019

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YDP: 30 Ağustos zaferi esaret altına alınamayacağımızın göstergesidir

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), tarih sürecinde birçok destansı başarılar kazanmış Türk milleti için dönüm noktalarından  biri olan  30 Ağustos Zaferi’nin, milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor koşullarda bile esaret altına alınamayacağının önemli göstergesi  olduğunu kaydetti.

YDP tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, “Devletimizin ve milletimizin  birlik ve beraberliği tarihimizden günümüze kadar defalarca kanıtlanmıştır. Birlik ve beraberlik duygusunu hep gururla taşıyan insanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde destansı bir başarıya imza atmışlardır” denildi ve Türk Milleti’nin 30 Ağustos Zafer bayramı kutlandı.

 

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TAGS: YDP: 30 Ağustos zaferi esaret altına alınamayacağımızın göstergesidir, haber, kıbrıs,
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