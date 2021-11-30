YDP 5 Aralık’ta Milletvekili Adaylarını Tanıtacak

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30/11/2021

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YDP 5 Aralık’ta Milletvekili Adaylarını Tanıtacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 5 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Atatürk Spor Salonunda milletvekili adaylarını tanıtacak. 
YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “Aday Adayı Tanıtım Şöleni”nde folklor ekipleri ve sanatçılar da yer alacak.
YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk konuyla ilgili açıklamasında şunları belirtti:
“Adaylarımızın sayısını 60 a indirdik. 11 bin 200 üyemiz bu sayıyı 40’a indirecek. Genel Başkanımız da 10 adet kontenjan kullanacak. Kontenjan sıraları MYK tarafından Perşembe günü belirlenecek. Pazar günü yapacağımız şölenin ardından sahaya ineceğiz. Diğer partilerden bir kaç adım öndeyiz.”

30/11/2021 16:26
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TAGS: ydp, girne, erhan arıklı
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