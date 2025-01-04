YDP Açıklamasında ilginç detay: Arıklı süre istedi, parti vermedi

Yeniden Doğuş Partisi Yüksek İstişare Kurulu adını verdiği toplantısında, hükümetten çekilme yönünde tavsiye kararı aldı.

Parti açıklamasında ise, genel başkan Erhan Arıklı’nın farklı düşüncesi olması öne çıktı. Açıklamada, “Arıklı’nın süre istediği, partinin vermediği” öne çıktı. Bu detay, “danışıklı dövüş” olarak gösterildi.

Arıklı’nın partiye hakim olmadığı iması da veren bu açıklama, kafalarda soru işareti bıraktı.

Gözler nihai ve resmi kararın verileceği Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Tarih ise halen net değil.

Genel Başkan Erhan Arıklı’nın periyodik olarak “hükümetten çekiliriz” şeklinde açıklamaları, bir kez daha YDP’nin tavrını sorgulatırken, çeşitli senaryolar sızmaya başladı.

Hasan Tosunoğlu’nun DP’den istifası sonrası YDP’nin taleplerle ilgili atağa geçtiği gözlerden kaçmıyor.

Arıklı’nın DP’nin elinde olan bazı bankalar ve kurum dairelerini istediği, hükümetten sızan bilgiler arasında. Başbakanın ise tüm taleplere net olarak “hayır” dediği biliniyor.

Kamuoyu yoklamalarında YDP’nin DP’ye göre daha fazla oy ve güce sahip olduğunu ileri süren Arıklı, taleplerinde ısrar ediyor.

Tosunoğlu’na da YDP’ye gelme teklifi götürüldü ancak kabul görmedi. Tosunoğlu istifası ile DP be YDP vekil sayısını eşitledi, bu YDP’nin taleplerine zemin oluşturuyor.

DP Kanadı’ndan Genel Başkan Fikri Ataoğlu, “3 genel başkanın başbaşa bir görüşme yapmadan, YDP’nin önceden tavır ortaya koymasına” hayli tepkili.

Erhan Arıklı’nın ise bugünkü toplantı öncesi bazı üyelerine “beni kontrollü eleştirin” diye istemde bulunduğu öğrenildi.

Arıklı’nın “partide bana eleştiri çok. İstediklerimi verin” diye bir baskı ortamı yaratmaya çalıştığı konuşuluyor.

Diğer yandan, YDP içinde bir grubun ciddi ciddi hükümetten çekilme ve erken seçim yolunu açmak istediği belirtiliyor. Bu grubun başını partiye yeniden dönüş yapan Bertan Zaroğlu ve genel sekreter çekiyor. Bu adım da “seçim olsun, bir an önce biz de meclise girelim” tavrını öne çıkarıyor.

Sözkonusu grup, erken seçimle hem YDP’nin oylarının artacağını hem de kendilerinin meclise gireceğini hesap ediyor.

2 Milletvekiline sahip YDP’nin hükümetten olası istifası, hükümetin meclisteki sayısını 26’ya düşürüyor.

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu ise hükümete destek vereceğini ifade ediyor.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in erken bir zamanda 3 genel başkanı acil toplantıya çağırması bekleniyor

Öte yandan Türkiye’nin adaya yakın kaynaklarına göre Ak Parti iktidarı bu gelişmeden güçlü bir duyduğu ve beklenmeyen bu tavırdan rahatsız olduğu öğrenildi. Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükümet krizi istemiyor.