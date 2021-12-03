YDP, 'Aday Adayları Tanıtım Şöleni' iptal edildi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), bazı partililerin Kovid-19 ve temaslı olması nedeniyle, 5 Aralık Pazar günü yapmayı planladıkları “Aday Adayları Tanıtım Şöleni”ni iptal ettiklerini duyurdu.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk tarafından yapılan açıklamada, “son günlerde bazı partililerin Kovid-19 pozitif veya temaslı olduğunu ve ülke genelinde vakalarda artış yaşandığına” da işaret edilerek, “parti üyeleri ve kamu sağlığını zor duruma sokmamak” için pazar günkü “Aday Adayları Tanıtım Şöleni”ni iptal etme kararı aldıklarını açıkladı.

Öztürk, “23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Erken Genel Seçimi ülkemiz ve bizim için çok önemlidir. Bu seçime topyekûn sağlık kurallarına riayet ederek hazırlamalıyız. Ayrıca, Aday Adayı arkadaşlarımızın 12 Aralık’ta yapılacak olan önseçim için sağlıklı ve güvende kalmaları çok önemlidir” ifadelerinde bulunarak, “Dolayısıyla 5 Aralık Pazar günü yapmayı planladığımız Aday Adayları Tanıtım Şölenini iptal etmeye karar vermiş bulunmaktayız” dedi.

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03/12/2021 18:25