YDP Başkanlık Divanı yeniden oluştu

İlçe Kongreleri döneminde görevlerinden alınan Yeniden Doğuş Partisi Başkanlık Divanı yeniden oluştu.

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkan Erhan Arıklı tarafından atanan ve Genel Başkan Yardımcısı sıfatını da taşıyan yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu;

“Turan Büyükyılmaz , Enver Öztürk, Bülent Kaya, Mehmet Tunçtürk, Mehmet Özgardaş, Ahmet Yönlüer, Ali Koruk, Prof. Dr. Zehra Önder, Prof. Dr. Agah Gümüş, Azer Özkan, Dr. Başak Tekerek.”

YDP Başkanlık Divanı üyeleri, 17 Nisan’da gerçekleştirilecek YDP Olağan Kongre’sine kadar görevlerine devam edecek.

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14/01/2021 16:29