YDP Başkanlık Divanı’na atama...

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Başkanlık Divanına Turan Büyükyılmaz ile Eyüp Çatalkaya atandı.

YDP’den verilen bilgiye göre, Başkanlık Divanındaki bu düzenleme ile ilgili YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yaptığı açıklamada, "Her iki arkadaşımız bu partinin kuruluşu için büyük emek sarf eden, sonrasında da partimize büyük katkılar koyan arkadaşlarımızdır. 20 ay süren bir ayrılıktan sonra bu arkadaşlarımızla yeniden bir araya gelmek büyük bir mutluluk kaynağı. Her iki arkadaşımızda diğer Başkanlık Divanı üyeleri gibi Genel Başkan Yardımcısı sıfatını taşıyacaklar" dedi.

Turan Büyükyılmaz YDP nin Kurucu Genel Sekreteri, Emekli Albay Eyüp Çatalkaya da Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.