YDP Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesi projesine destek için etkinlik düzenliyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesi projesine destek için yarın Boğaz Piknik Alanı’nda etkinlik düzenleyecek.

YDP'den yapılan açıklamada, "Bazı kesimler son zamanlarda Anavatan Türkiye tarafından yapılıp ülkemize armağan edilecek yerleşke üzerinden Anavatan düşmanlığını körüklemektedir. Bu yerleşkenin zamanlaması veya önceliği tartışılabilir. Ama tartışmalar malum kesimler tarafından başka mecralara kaydırılmaktadır. Yarın saat 10.00'da Boğaz Piknik Alanı'nda buluşup, yerleşkenin yapılmasına ve yerleşkeyi yapan ve yaptıranlara destek verelim" denildi.

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02/10/2022 13:49