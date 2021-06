YDP, dağıttığı hediyelerle çocuk gününü kutladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gençlik Kolları, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle dağıttığı hediyelerle çocuk gününü kutladı.

YDP’den verilen bilgiye göre, Gençlik Kolları Başkanı Erşah Sabit Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyelerinin birlikte gerçekleştirdiği etkinlikte yaklaşık 100 çocuk hediyelerle sevindirildi.

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Yılmaz, “Şimdinin büyükleri de zamanında çocuk olmuştu. Her sağlıklı bir bireyin çocukluğunda yaşadıkları önemlidir. Salgın döneminde en çok etkilenen çocuklarımızın en azından bir gün içinde mutlu olmalarını ve onlarla beraber ortak bir payda da buluşmak bizleri de mutlu etmektedir. Gönül ister ki her gün çocuklarımızı mutlu edip geleceğe daha güzel hazırlayalım ama imkanlar dahilin de bir gün bile olsa ortak paydaşımız olan ‘huzur ve mutluluk’ her daim olsun” dedi.

Yılmaz, Yeniden Doğuş Partisi gençliğinin artık halkın içinde olacağını da kaydetti.a

02/06/2021 17:40