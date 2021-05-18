YDP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz: İlkelerimizi unutturmayacağız

ads ads ads ads
18/05/2021

ads
ads
ads
YDP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz: İlkelerimizi unutturmayacağız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gençlik Kolları, Atatürk’ün umudun gençlerde olduğunu gördüğünü ve gençliğe güvendiğini kaydetti; kendilerine duyulan güveni boşa çıkartmayacak, istek ve ilkelerini unutmayacak unutturmayacaklarını vurguladı.

YDP Gençlik Kolları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak gençlerin bayramını kutladı.

Mesajda, “Samsun’dan başlayan ve tüm yurda yayılan ulusal birlik ve beraberlik şuuru, kurtuluşa ulaşmamızın ana unsurudur. Bu anlamlı günün Cumhuriyetimizin biz gençlere ve spora adanan bir bayram olarak armağan edilmesi geleceğe ışık tutacak ve aydınlatacak gençlerimiz için son derece önem arz etmektedir” denildi.

18/05/2021 18:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: YDP Gençlik Kolları,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.