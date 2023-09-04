YDP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’dan kınama ve protesto

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Erşah Sabit Yılmaz, Güney Kıbrıs’ta mültecilere yapılan "faşist" saldırıları kınadı. Yılmaz, KKTC’de de "birkaç resime tahammül edemeyen sosyal faşistleri" şiddetle protesto ettiklerini belirtti.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Güney Kıbrıs’ta Müslüman mültecilere karşı saldırıların "doruğa ulaştığını" kaydetti.

Yılmaz, “KKTC’de de sendikaların ve muhaliflerin desteğindeki belli bir grubun, ders kitaplarındaki başörtülü birkaç resmi bahane ederek, hem hükümete hem de İslam’a karşı ciddi bir saldırı başlattığını” savundu.

“Bir ders kitabında onlarca resim arasında birkaç başörtülü resmi bahane ederek, kızılca kıyamet koparan bu kesimlerin zihniyeti ile güneyde mültecilere saldıran kesimin zihniyeti aynıdır” ifadesini kullanan YDP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

“ELAM öncülüğünde güneyde yapılan saldırılar ırkçı faşist saldırılar iken, kuzeyde sendikalar öncülüğünde ders kitaplarındaki birkaç resim bahane edilerek, İslam’a ve hükümete yapılan saldırılar ise sosyal faşist saldırılardır.”

Yılmaz, “her iki faşizm türünün de, kendilerinden başkasına hayat hakkı tanımayan, toplumdaki farklı ses ve kültürlere tahammül edemeyen totaliter, baskıcı anlayışlar olduğu” değerlendirmesinde bulundu.