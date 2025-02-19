YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet için devam mesajı verdi.
YAYIN TARİHİ:
19/02/2025
BRT’de konuşan Arıklı, “ Çoktandır paylaşım yapmıyorsunuz sorusu üzerine kısa zamanda yanıtı verdi.
Fırtına öncesi sessizlik yaşandığını belirten Arıklı, sözlerinin hükümetle alakalı olmadığını söyledi
Arıklı, “ Çok zor ve kritik bir döneme giriyoruz. Bu şartlarda hükümetin bozulması teorik olarak da pratik olarak da mümkün değil. Kızılcık şerbeti içeceğiz, demir leblebi
Çiğneyeceğiz, devam edeceğiz” dedi.
YAYIN TARİHİ: