YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet için devam mesajı verdi.

BRT’de konuşan Arıklı, “ Çoktandır paylaşım yapmıyorsunuz sorusu üzerine kısa zamanda yanıtı verdi.

Fırtına öncesi sessizlik yaşandığını belirten Arıklı, sözlerinin hükümetle alakalı olmadığını söyledi

Arıklı, “ Çok zor ve kritik bir döneme giriyoruz. Bu şartlarda hükümetin bozulması teorik olarak da pratik olarak da mümkün değil. Kızılcık şerbeti içeceğiz, demir leblebi

Çiğneyeceğiz, devam edeceğiz” dedi.