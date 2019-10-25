YDP Genel Sekreteri Büyükyılmaz, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine yönelik açıklamalarından dolayı eleştirdi.

Büyükyılmaz partisi adına yaptığı yazılı açıklamada, açıklamaların en büyük sebebinin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu iddia ederek, Akıncı’nın, verdiği demeçlerle kendisiyle polemiğe girilmesini ve mağdur imajıyla bazı çevrelere mesaj vermeye çalıştığını savundu.

Turan Büyükyılmaz, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Halkımız Türkiye ile sağlıklı ve dengeli bir ilişki istemektedir…” sözleriyle bunun aksini düşünenler varmış gibi bir hava yaratmaya çalıştığını iddia etti.

Büyükyılmaz şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanına diyoruz ki; KKTC binlerce şehit ve gazinin emaneti olarak kurulmuş bir Türk devletidir. Bu devleti ve bu devletin itibarını korumak, öncelikle devletin başına düşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı TC yetkilileri ile sürekli kavga ederek ne bu devleti yaşatmaya ne de bu devletin itibarını korumaya muvaffak olabilir. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanının bu Devleti yaşatmak gibi bir niyetinin olmadığı da acı bir gerçektir. Sayın Cumhurbaşkanı bu kavgacı tutumuyla yaklaşan Cumhurbaşkanı seçimleri için marjinal kesimlere veya ‘Türkiyesiz Kıbrıs’ hayalleri gören şer güçlere mesaj vermek ve bu sayede onların desteğini sağlamaya çalışıyor olsa dabu tutumun onu seçimleri kazanmasına yeterli olmayacağı açıktır. Sayın Cumhurbaşkanını Türkiye’yi bu seçimlerde malzeme olarak kullanmamaya davet ediyoruz.”

25/10/2019 15:03