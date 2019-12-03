YDP Genel Sekreteri Büyükyılmaz’dan Engelliler Günü açıklaması

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engellilerin de toplumun bir parçası olduğunu ve onların yaşadıkları zorlukları, sıkıntıları, nasıl bir hayat sürdüklerini görmeyi sağlayan anlamlı bir gün olduğunu kaydetti.

Büyükyılmaz, gün nedeniyle yaptığı açıklamada, engellilerin eksiklerinin giderilmesini bir lütuf olarak değil, aksine hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekerek, engelli bireylerin sorunlarına doğru ve kalıcı çözümler üretmenin, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir hayat sürmesi için çaba göstermenin toplumun en önemli sorumlulukları arasında yer aldığını kaydetti.

Büyükyılmaz şu ifadelere yer verdi:

“Engelli bireylerimizin mutlu bir yaşam sürmesi için çaba göstermeliyiz.. Sağlıklı her insanın, aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu unutmamalıyız.

Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum.”

03/12/2019 18:33