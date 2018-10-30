YDP Girne ve Lefkoşa ilçe kongrelerini yaptı

Yeniden Doğuş Partisi cumartesi günü Girne, pazar günü ise Lefkoşa İlçe Kongrelerini yaptı. Girne İlçe Başkanlığına tek aday olarak katılan Zeki Yılmaz seçilirken, Lefkoşa’da eski ilçe başkanı Emre Dalgıç ile Mustafa Ulaş yarıştı. Yarışı Emre Dalgıç kazanarak Lefkoşa İlçe Başkanlığına seçildi.

Lefkoşa kongresinde konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı; “7500 üyeye ulaşmak bizim için önemli bir hedeftir. Bu sayıya ulaştığımızda en fazla üyeye sahip iki partiden biri olacağız. Bunun için MYK mız her ilçeye bir hedef belirledi. Lefkoşa İlçesi için hedef 1800 üye. 31 Mart 2019 tarihine kadar yeni seçilecek olan başkan, bu üye sayısına ulaşmak zorunda. Girne için hedef 1700, Mağusa için 2000, İskele için 1100, Güzelyurt ve Lefke için toplam 750. Kendilerine belirlenen kotaya ulaşamayan İlçe başkanı arkadaşlarımızın durumları 31 Mart tarihinde MYK’da ele alınacak ve görevlerinden istifaları dahil her türlü tedbir alınacak. Seçilen tüm arkadaşlarımız bu hedefe ulaşabilecek kapasiteye sahip arkadaşlarımızdır” dedi.

Lefkoşa Kongresinde konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz yaptığı konuşmada YDP ninyükselen bir güç olduğunu söyleyerek; “YDP bu ülkenin kaderidir. Bu ülkenin makus talihini yenecek tek parti YDP dir. 7500 üyeye ulaştığımız anda yapılacak olan ilk seçimde Hükümeti kuran parti YDP olacaktır. Üye seferberliğinin yanı sıra her sandığa şimdiden 3 görevli de yazılmalıdır” dedi.

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise yaptığı konuşmada; “YDP hala daha bazı kesimler tarafından hazmedilemiyor. YDP için yapılan karalama kampanyalarının ardı arkası kesilmiyor. YDP bizim evladımız, yavrumuz. Bu yavru ezilen, sömürülen, yıllardır hakları gasp edilen herkesin yavrusudur. YDP yi içerden karıştırmak isteyenler avuçlarını yalayacaklardır…” dedi.

Lefkoşa İlçe Başkanlığına seçilen Emre Dalgıç ise yeni bir ekip ve yeni bir ruhla bundan sonraki sürece hazırlanacaklarını söyleyerek; “Sayın Genel Başkanım ve MYK mız Lefkoşa’da bize 1800 üye hedef koymuş. Bu rakamın çok üstüne çıkmazsak biz gereğini yaparız” dedi.

Lefkoşa İlçe yönetim kuruluna seçilen üyeler şunlar; Emine Kumaş, Hilal Bulut, Aziz Parlak, Hüseyin Yılmaz, Aydın Aksu, Sinem Tip, HamdoŞanverdi, Bayram Mısırlı, Dudu Kuyucuoğulları, Hıdır Dinlemez, Mikail Yel, Cebrail Doğan.

Kongrede Lefkoşa Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Dilek getirilirken, Gençlik Kolları Başkanlığına, Mehmet Karakaş getirildi.

YDP son ilçe kongresini 4 Kasım Pazar günü Mağusa’da yapacak. 21 Ekim tarihinde yapılan kongrede İlçe Başkanlığı için 5 adayın yarışmış ve en çok oyu alan Ali Yakar ve Mehdi Uysal ikinci turda yarışmaya hak kazanmışlardı.