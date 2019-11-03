YDP, Güzelyurt’ta vatandaşlarla buluştu

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milli mutabakatın şart olduğunu belirterek, “KKTC’yi yaşatmak isteyen” sağ partilere; “Gelin bir milli mutabakat etrafında birleşelim. Önce ülkem ve halkım, sonra partim diyelim” çağrısında bulundu.

Arıklı, “Yüzde 65 oya sahip sağ partiler, kısır çekilmeler yüzünden bir araya gelemez ve Cumhurbaşkanlığı makamına KKTC’ye inanmayan biri tekrar gelirse bu sağ için büyük bir ayıp olacaktır” ifadelerini kullandı.

YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, YDP Güzelyurt İlçe Teşkilatı Mevlevi köyünde halkla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, YDP’nin yaptığı muhalefetin Meclis’te çok etkili olduğunu, üye sayısını hızla artırdıklarını ve artık iktidara hazır olduklarını söyledi. Zaroğlu; "YDP, birlik ve beraberliğimizin teminatı olduğu kadar KKTC’nin bekasının da garantisidir" diye konuştu.

Toplantıda konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın müzakereleri tek başına yürüttüğünü, Hükümeti ve Meclisi dışladığını iddia etti. Arıklı, 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak toplantı için ciddi endişeler yaşadıklarını, Akıncı'nın orada bir “oldu - bitti” yaratabileceğini öne sürdü.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusuna da değinen Arıklı, ABD ve AB’nin bu seçimlerde resmen taraf olacaklarını, propaganda için büyük paralar harcanacağını, ABD elçilik görevlilerinin şimdiden bazı sivil toplum örgütleri ile temasa geçtiğini savundu.

Arıklı, “Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den kovmak isteyenler, Cumhurbaşkanlığı makamında Kıbrıs'ta Türkiye ile kavga eden, müzakereleri Türkiye’ye rağmen yürütecek bir şahıs görmek istiyorlar. Sayın Akıncı da bu role talip” iddiasını ortaya koydu.

KKTC’yi yaşatmak isteyen sağ partilerin, parti çıkarlarını ülke çıkarlarının önüne koymaması gerektiğini söyleyen Arıklı, sözlerine şöyle devam etti:

“Gelin bir milli mutabakat etrafında birleşelim. Önce ülkem ve halkım, sonra partim diyelim. % 65 oya sahip sağ partiler, kısır çekilmeler yüzünden bir araya gelemez ve Cumhurbaşkanlığı makamına KKTC ye inanmayan biri tekrar gelirse bu Sağ için büyük bir ayıp olacaktır.”

Toplantı, halkın sorunlarını YDP yetkililerine aktarması ve sorulan sorulara genel başkanın cevaplar vermesi ile son buldu.

03/11/2019 11:31