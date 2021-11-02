YDP, hükümete dışarıdan destek verecek

Hükümet kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, YDP heyetiyle görüştü. YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, yeni oluşacak olan hükümette yer almayacaklarını ancak seçim tarihinin belirlenmesi halinde dışarıdan destek vereceklerini söyledi.

Sucuoğlu’nun YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ile görüşmesi saat 20.00’de başladı.

YDP Genel Merkezi’ndeki görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile YDP Genel Başkan Yardımcıları Turan Büyükyılmaz, Ali Koruk, Ali Akın Önder ve Başak Tekerek yer aldı.

YDP’den önce HP, TDP, CTP ve DP’yi ziyaret eden Sucuoğlu, bugünkü ziyaretlerini Milletin Partisi’yle tamamlayacak.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk görüşmenin ardından yapmış olduğu açıklamada, şunları söyledi:

“Yeni oluşacak hükümette yer almayacağız. Pozisyonumuz bu. Dışardan destek vereceğiz. Bunun altında herhangi bir partisel düzeyde bir talep yoktur. Sadece ülkemizin yararına olacak şartlarımız vardır. Erken seçim tarihinin kesinlikle belli olması gerekiyor. Bu anlamda, seçimin bir sorun olmaması halinde 9 Ocak 2022 tarihinde yapılmasıdır bizim koşulumuz.”

Öztürk, diğer koşulun ise Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yapılacak olan birtakım değişikler olduğuna vurgu yaparak, dışardan destek vereceklerinin altını çizdi.

SUCUOĞLU: “GÖRÜŞ BİRLİĞİ SÖZ KONUSU”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu açıklamasında, “Genel anlamda bir görüş birliği söz konusu. Kendileriyle bilgi paylaşımı yapma fırsatı bulduk” dedi.

Sucuoğlu, olumlu bir görüşme olduğuna dikkat çekerek, erken seçime işaret etti.

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02/11/2021 20:52