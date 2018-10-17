HABER KIBRIS

YDP hükümeti ciddiyetsizlikle suçladı

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17/10/2018

YDP hükümeti ciddiyetsizlikle suçladı

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP), meclis toplantısının art arda üçüncü kez ertelenmesi üzerine hükümeti yurt dışı ziyaretlerinden dolayı eleştirdi.

YDP  Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Nisap meselesinde sıkıntısı olan iktidarın en azından yurt dışı gezilerini buna göre ayarlaması şarttır. Nisap sorunu biline biline yurt dışı görevlere muhalefet milletvekilleri değil de,  iktidar partisi millet vekillerinin  gönderilmesi öteden beri süregelen bir handikaptır” dedi.

Büyükyılmaz, “Başbakan Erhürman ile Ekonomi Bakanı Nami’nin de çok da önemli olmayan bazı toplantıları bahane ederek ülkeden ayrılacak olmasının ciddiyetsizlik olduğunu” savundu

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TAGS: YDP
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