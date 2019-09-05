YDP Hükümetin 100 Gününü Değerlendirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, hükümet ortakları arasında uyuşmazlığın bulunduğunu ileri sürdü.

Bertan Zaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonunda, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümetinin ilk 100 günüyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Zaroğlu konuşmasında hükümetin, ortakları arasında anlaşmazlıklar ve çekişmeler yaşanan bir hükümet olduğunu savundu ve “Hükümet her daim uyumsuzluk içinde olmuştur” dedi.

Koalisyon ortakları arasında eski başbakan ve milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda da uyuşmazlık yaşandığını kaydeden Zaroğlu, Hükümetin atamalar konusunda da çok ciddi sıkıntılar yaşandığını savundu.

Bazı atamaların Başsavcılığa takıldığını, biri Spor Dairesi olmak üzere bazı atamalarda sıkıntıların devam ettiğini iddia eden Zaroğlu, “Özellikle UBP içerisinde birçok isimle ilgili sıkıntılar çıktığı için bazı kamu kurum ve kuruluşları çalışmaz hale gelmiştir” dedi.

UBP’de partililere iş bulma gayretleriyle birlikte partizanlığın had safhaya ulaştığını da iddia eden Zaroğlu, “Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’na atadığı iki üye ise çok büyük bir skandaldır” dedi.

KAPALI MARAŞ

Hükümetin Kapalı Maraş’la ilgili kararını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıcı’nın bilgisi dışında aldığını kaydeden Zaroğlu, konuyla ilgili hükümet ortaklarının birbiriyle çelişen açıklamalarda bulunduğuna işaret etti.

Kapalı Maraş envanter çalışmasıyla ilgili olarak da Zaroğlu, “Evvelce yapılmış envanter çalışmasına rağmen, tekraren ve ısrarla yeni bir envanter çalışmasının yapılacağını söylemek aslında kamuoyunun gözünü boyamaktan başka bir anlam ifade etmedi” dedi.

“BAŞBAKAN İLE CUMHURBAŞKANI ARASINDA UYUMSUZLUK”

Başbakan Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında da uyumsuzluk bulunduğunu ileri süren Zaroğlu, Tatar ile Akıncı arasında Akıncı’nın federal temelde Kıbrıs sorununa bir taraftarı olduğundan uzlaşmazlık yaşandığını ifade etti.