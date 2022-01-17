YDP İskele’de Zafer Şöleni Düzenledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) İskele Limak Otel’de Zafer Şöleni düzenledi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, gecede konuşma yapan Genel Başkan Erhan Arıklı, "23 Ocak’ta benim halkım bir karar verecek. Ya bunca yıldır süregelen bu vurgun düzenini, bu soygun düzenini kuran ve yaşatanları yeniden iş başına getirecek soyulmaya devam edecek ya da bu düzeni kuranların başına yıkacak olan Yeniden Doğuş Partisi'ni iş başına getirecek. Dolayısıyla 23 Ocak bizim için bir milattır. Halkımız için bir milattır... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir milattır... Halkımız 23 Ocak’ta kendi kaderine sahip çıkmalıdır, çocuklarını düşünmeli torunlarını düşünmeli, yüce Türk milletini düşünmelidir" dedi.

1974'te şanlı Türk ordusunun Mücahitler ile birlikte hürriyete kavuşturduğu Kuzey Kıbrıs’ta kurulan düzenin şehitlerin ruhunu sızlattığını kaydeden Arıklı şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu düzen yakışmıyor. 1974’te 180 bin Rum’un bıraktığı zenginliği 90 bin Türk’e adilane paylaştıramadık. Büyük zenginlikleri çok kısa bir süre içerisinde tükettik. Sonra da Anavatan’ın gönderdiği milyarları belli bir zümreye peşkeş çeken ve netice itibariyle sürekli Türkiye'den para dilenen bir yönetim oluşturduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin imkanları geniştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin insanları kendi ekonomik düzenini kurabilecek kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıyı kurmayı başarabilir. Bize ruhsat verin. Neler yapabileceğimizi görün."

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk de birlik ve beraberlik mesajları vererek “Bizden ayrılan bir grup rakiplerimizle iş tutuyor. Üyelerimizi karma oy kullanmaya teşvik ediyorlar. YDP’nin başarısını engellemeye çalışanlar sadece bize değil içinden çıktıkları topluma da ihanet ediyorlar" dedi.

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17/01/2022 15:39