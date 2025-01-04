YDP istişaresinde hükümetten çekilme yönünde tavsiye kararı üretildi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında hükümetten çekilme yönünde tavsiye kararı üretildi. Tavsiye kararı PM’de tartışılacak.

Alınan kararın önümüzdeki günlerde Parti Meclisi’nde detaylı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda 6 ilçe başkanı, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları da hükümetten çekilme yönünde görüş bildirdi. Parti içinde bu yönde güçlü bir eğilim oluşurken, nihai kararın Parti Meclisi’nin onayına bağlı olduğu belirtiliyor.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, yaşanan gelişmeler üzerine kısa süre içinde Parti Meclisi’ni toplantıya çağırması bekleniyor.