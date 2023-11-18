YDP, kan bağışı kampanyası başlattı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), ülkedeki kan stoklarının azalması nedeniyle kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay ve Thalassaemia Derneği iş birliğindeki kampanya çerçevesinde ilk bağışlar YDP Girne ilçe binasında yapıldı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, organizasyondan sorumlu olan YDP Genel Kadın Kolları Başkanı Figen Yaman Lesinger, kan stoklarının ciddi şekilde azalmasının hayati bir sorun olduğunu belirterek, halkı, kan bağışı yapmaya çağırdı.

Lesinger, thalassaemia ve kanamalı tüm hastalar ile bazı onkoloji hastalarının hayati ihtiyacı olan kanın, vücut dışında üretilmesi mümkün olmayan, bağışlandıkça vücut tarafından tamamlanan bir madde olduğunu vurguladı.

Ülkenin kan ihtiyacının büyük bölümünün Kızılay tarafından duyarlı vatandaşların bağışlarıyla karşılandığını ifade eden Lesingner, “Ülkemizin kan sıkıntısı çektiği bu zor günlerde Kızılay’ın bağış çağrısına parti olarak destek olmak amacıyla bağış kampanyası başlattık. Tüm halkımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Bölgelere göre kan bağışı günleri ve saatleri şu şekilde:

“18 Kasım 14.00-18.00-Gazimağusa

1 Aralık 16.00-21.00 Lefkoşa

16 Aralık 09.00-12.00 Güzelyurt

16 Aralık 14.00-18.00 Lefke”