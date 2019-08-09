YDP Kurban Bayramı Süresince Halkla Buluşacak
Yeniden Doğuş Partisi, Kurban Bayramı boyunca tüm İlçelerde halkla buluşacak.
09/08/2019
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Yeniden Doğuş Partisi, Kurban Bayramı boyunca tüm İlçelerde halkla buluşacak.
YDP’den verilen bilgiye göre, bayramın 1. günü saat 11.30’da partililerle bayramlaşılacak, 2.günü saat 15.00’de Lefkoşa İlçe Başkanlığında, 16.30’da Lefke İlçe Başkanlığında, 17.30’da Güzelyurt İlçe Başkanlığında, saat 18.30’da ise Girne İlçe Başkanlığında halkla bayramlaşılacak.
Bayramın üçüncü günü ise, saat 15.00’de Gazimağusa İlçe Başkanlığında, 19.30’da da İskele İlçe Başkanlığında halkla bayramlaşma olacak.