YDP kurultayı ertelendi

Yeniden Doğuş Partisi’nde yapılacak kurultayın ertelendiği açıklandı. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgiye göre YDP Kurultayı’nın ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Yeni kurultay tarihi için Mayıs-Haziran tarihlerinin konuşulduğu ancak henüz net tarihin belirlenmediği kaydedildi. Kulislerden elde edilen bilgiye göre erteleme isteğinin Erhan Arıklı tarafından geldiği, Türkiye’deki seçimlerin sebep gösterildiği belirtildi.

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) olağan kongresinde parti başkanlığına adaylığını koyan YDP Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ve Prof. Dr. Talip Atalay, bugün saat 15.00’te parti merkezinde ortak basın toplantısı düzenleyecek.