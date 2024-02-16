YDP Kurultayı Ertelendi: Arıklı mı, Atalay mı doğru söylüyor?

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16/02/2024

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YDP Kurultayı Ertelendi: Arıklı mı, Atalay mı doğru söylüyor?

Yeniden Doğuş Partisi’nde kurultayın 14-28 Nisan’a ertelenmesinin ardından siyasi kulisler, basın toplantısında her iki başkan adayının da farklı erteleme sebeplerini basının önünde ifade etmesini tartışıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kurultay tarihlerinde Atalay’ın ve kendisinin yurtdışı ziyaretleri olduğunu bu nedenle kurultayı ertelendiğini ifade ederken hemen ardından söz alan Atalay ise Arıklı’nın hazırlık ve sahaya inme fırsatının olmadığından yakınması nedeniyle ona süre vermek adına kurultayın ertelendiğini belirtti.

Kendinden emin tavırlarıyla basın toplantısında açıklamalar yapan Atalay, “Bizim gerçek erteleme isteğimiz Arıklı'ya çalışacağı bir zaman vermek. Sürekli çalışamadığını söylüyor, o zamana kadar çalışma fırsatı da bulacaktır” ifadelerini kullandı.

16/02/2024 15:56
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TAGS: erhan arıklı, talip atlalay
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