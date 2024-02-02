YDP kurultayına ''Ankara'' gölgesi. Başkan adayları topu Ankara'ya atıyor

Yeniden Doğuş Partisi'nde kurultay öncesi yine büyük bir kavga yaşanıyor. Genel Başkan Erhan Arıklı'ya karşı aday olan genel sekreter Talip Atalay, eski defterleri açtı.

Yerel seçimlerde YDP'nin bazı bölgelerde aday göstermemesini, Erhan Arıklı, "Ankara aday göstermemizi istemiyor" diyerek açıklamıştı. Talip Atalay, bunun "yalan" olduğunu belirtti ve o dönem parti tabanının Erhan Arıklı tarafından aldatıldığını açıkladı. YDP kurultayı öncesinde her iki başkan adayının da Ankara'yı işin içine çekme çabası gözlerden kaçmıyor.

Erhan Arıklı ise, söyleminin arkasında durmaya devam etti. Atalay'a, "Sen Ankara'da kimle görüştün?" diye soran Arıklı, "Din İşleri Başkanlığı yapmış adamsın. Yalan sana yakışmıyor" mesajı verdi.