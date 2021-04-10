YDP Kurultayı’nda oy verme işlemi devam ediyor

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 3. Olağan Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

Üyeler partinin yeni yönetimini belirlemek üzere bugün saat 20.00'e kadar oy kullanacak. Kurultayda genel başkanlık için, Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu yarışıyor. Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek YDP Olağan Kurultayında Divan Başkanlığı görevini üstelenen Turan Büyükyılmaz, basına yaptığı açıklamada, bugün YDP’nin 8 bin 131 üyesi ile birlikte genel başkanını seçeceğini kaydetti.

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10/04/2021 11:03