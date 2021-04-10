YDP Kurultayı'nda oy verme işlemi sürüyor

Yeniden Doğuş Partisi 3. Olağan Kurultayı’nda oy verme işlemi devam ediyor.

İki başkan adayının bulunduğu YDP 3. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık için Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile milletvekili Bertan Zaroğlu yarışıyor.

Kurultayda 5 ilçeden parti meclisi adaylarının yanı sıra Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu da belirlenecek.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Stadyumu’nda saat 10:35 sıralarında başlayan oy verme işleminin akşam 20:00 sıralarında tamamlanması oy veremeyenlerin olması durumunda ise oy verme işleminin biraz daha uzatılması bekleniyor.

Oy sayım işleminin ise 00:30 da tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Kurultayda 50 oy kullanma kabini ve 10 sandık yer alıyor

Oy kullanma işlemi, Covid-19 tedbirleri ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası kuralları içinde yapılıyor. Mesafe kurallarına uyulması için sürekli anonslar yapılıyor.

Sakin geçen ve saat 10:25 sıralarında başlayan kurultayda Mali Rapor ve Faaliyet Raporu oy birliği ile onaylandı.

UBP Genel Sekreterlik Seçimi’ne katılan Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu YDP Olağan Kurultayı’nda da yer aldı.

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10/04/2021 16:27