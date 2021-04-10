YDP kurultayında salon boşaltılıyor

YDP Kurultayında temaslı bir kişinin oy kullandığı gerekçesiyle salonun boşaltılması istendi.

Sağlık Bakanlığı divan ve adaylar dışında herkesin salonu boşaltılması için talimat verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arıklı, herkesin evine giderek evinden takip etmesini istedi. Arıklı temaslı olan kişinin bir haftadan uzun süredir karantina olduğunu ve iki kez test sonucunu negatif çıktığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın direktifi ile polis de devreye girdi

Salonu boşaltılması için hem başkan adayları hem de divan başkanı çağrı yaptı. Divan başkanı polisin müdahalesi olmadan üyeleri salonu boşaltılmasını istedi ancak bazı üyeler direniyor.

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10/04/2021 22:19