YDP Kurultayı'nın ilk turu 14 Nisan'da yapılacak

Yeniden Doğuş Partisi’nde yapılacak kurultayın ertelendiği açıklandı. PArti Merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Arıklı ve Atalay konuyla ilgili açıklama yaptı...

Arıklı: Partimizden ıslak imzası olmadan istifa eden kişiler var. Bu kişilerin kurultaya katılıp oy kullanma hakkı halen mevcut. Bunun önüne geçebilmek için bir tüzük kurultayına ihtiyacımız var. Ayrıca Genel Sekreterimiz Meclis Heyetiyle birlikte yurtdışına gitmesi gerekiyor. Onun ardından da benim bir seyahatim var o nedenle kurultayın daha ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulundu. Yarın parti Meclisi'nde bununla ilgili karar alınacak. İkinci tur 28 Nisan'da olacak

Atalay: Bizim gerçek erteleme isteğimiz Arıklı'ya çalışacağı bir zaman vermek. Sürekli çalışamadığını söylüyor, o zamana kadar çalışma fırsatı da bulacaktır.