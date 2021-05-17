YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç istifa etti

YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç yaptığı açıklamayle ilçe başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

Parti içi yaşanan olumsuz gelişmeler ve Genel Başkanın ayrıştırıcı üslubunun yanında sabıkalı kişilerin her türlü entrikalarla partide üst kademelere getirilmesi hem ülke siyaseti hem de tabana verdiği büyük tahribattan dolayı görmüş olduğum lüzum üzerine; kurucusu olduğum partiden, iki dönem MYK üyeliğinin yanında üç dönemdir yürütmüş olduğum Lefkoşa İlçe Başkanlığından 9 yönetim kurulu üyem ve 14 teşkilat başkanım ile almış olduğum karar üzerine Yeniden Doğuş Partisinde ki tüm görevlerimizden ilçe Başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ettiğimizi beyan ederim Saygılarımla...

Bu habere tepkiniz:



17/05/2021 18:23