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YDP, Lefkoşa’da aday tanıtım şöleni gerçekleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), dün akşam Lefkoşa Elysium Park’ta aday tanıtım şöleni yaptı

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19/06/2018

YDP, Lefkoşa’da aday tanıtım şöleni gerçekleştirdi
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), dün akşam Lefkoşa Elysium Park’ta aday tanıtım şöleni yaptı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, şölende konuşan  Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, partinin reform yapıldıktan sonra bütün bölgelerde eksiksiz olarak seçimlere katılacağını, emin adımlarla hedefe yürüdüklerini kaydetti.

Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise,  birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Kaya gibiyiz. Bizden bir toz zerreciği bile koparamazlar" dedi.

Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ünal Bay,  partisinin verdiği  görevi hakkı ile yerine getirmenin huzuru içinde olduğunu belirterek, "Hazırladığım projeler Lefkoşa’yı mutlu ve huzurlu bir kent yapmanın reçetesidir. İnşallah hayat bulurlar" diye konuştu.

Genel Başkan Erhan Arıklı, gittikleri  her yerde vatandaşların  kendilerine  umutla baktıklarını gördüklerini ifade etti.

YDP'nin yeni süreçte iktidarın önemli ortaklarından biri olacağını ifade eden Arıklı,  "Özgül ağırlığımızın farkındayız. Bu bütün dengeleri değiştirebilecek bir ağırlık. Yapılacak ilk genel seçimlerde hedefimiz ise birinci parti olmaktır" dedi.

YDP’nin , bazı siyasi partilerin, rant çevrelerinin korkulu rüyası olduğunu ileri süren Arıklı,  YDP’nin kimsesizlerin partisi olduğunu ifade etti.

Sadece Lefkoşa’da belediye başkan adayı gösterdiklerini belirten Arıklı, yerel yönetimler reformu yapıldıktan sonra tüm belediyelerde aday göstereceklerini yerel yönetimde de iktidar olacaklarını kaydetti.

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TAGS: Yeniden Doğuş Partisi, YDP, aday tanıtım şöleni, haber kıbrıs
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