YDP Mecliste Nisaba Yardımcı Olmama Kararı Aldı

Yeniden Doğuş Partisi(YDP), önemli bir yasa tasarısı olmadığı takdirde Meclis’te nisabın sağlanması için destek vermeyeceklerini açıkladı.



YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Merkezi Yönetim Kurulu’nun “15 Ekim 2018 tarihinden itibaren, gündemde önemli bir yasa tasarısı olmadığı takdirde nisaba destek verilmemesi yönünde karar” ürettiğini ifade etti.



YDP’nin 8 Ekim’deki Meclisin genel kurul toplantısı için, iktidardaki bir partiye mensup milletvekilinin ricası üzerine nisaba destek verdiğini kaydeden Büyükyılmaz, bu oturumda YDP’nin karşı çıktığı Tohumculuk Yasa Tasarının geçmesinin sağlandığını kaydetti ve “İktidar, YDP’nin iyi niyetini suiistimal etmiştir” dedi.



Büyükyılmaz, “Mecliste nisabı sağlamanın hükümetin sorumluluğu olduğunu, YDP’nin pek çok kez nisabın sağlanmasına yardımcı olmasına rağmen, ortaya konan bu niyetin takdir edilmediğini” savundu.