YDP, Merkezi Cezaevi’nde yaşanan ölüm olayı ciddiyetle soruşturulmalı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Merkezi Cezaevi’nde meydana gelen ölüm olayı ile ilgili soruşturmanın ciddiyetle ele alınması ve en kısa sürede neticelendirilmesi çağrısında bulundu.

Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, olayda cezaevi yetkililerinin ve İçişleri Bakanlığı’nın ihmalinin söz konusu olduğunu iddia etti.

“Cezaevinde tüzük gereği sürekli bir doktor ve hemşire olması zorunlu iken, haftada birkaç saat bir doktorun cezaevine gitmesinin “kabul edilebilir olmadığını kaydeden” Büyükyılmaz, merhum Mithat Can Çalık’ın mahkum olduğu sürenin belli bir miktarını yattığını, kalan süresini Türkiye cezaevlerinde çekebilmesi için iade hakkı kazandığını, ancak iade işlemlerinin geciktirildiğini iddia etti.

Büyükyılmaz, İçişleri Bakanı’nı cezaevinin sorunları ile ilgilenmeye, eksikliklerini tamamlamaya ve uluslararası anlaşmaya uyarak cinayet, tecavüz gibi vicdanların kabul edemediği suçların dışındaki suçlardan mahkum olanların, sürelerini doldurduktan sonra Türkiye’ye iade edilmesinin önünü açmaya davet etti.