YDP Milletin Partisi’ne birleşme daveti için gidiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kurultay öncesinde sürpriz Bertan Zaroğlu hamlesi yaptı. Kanal T’de Dilek Kırıcı’nın sorularını yanıtlayan Arıklı, “Önümüzdeki hafta Yeniden Doğuş Partisi olarak Milletin Partisi’ni resmen ziyaret edeceğiz. Onları birleşmeye davet edeceğiz. Yetkili kurulları olumlu cevap verirse iki partiyi birleştireceğiz” dedi.

Arıklı şu ifadeleri kullandı:

“Partiye dün gelmiş insanların, emek vermiş insanları sorgulayıp, onları suçlayıp, partiye sahip çıkma tavırlarını hazmedemiyorum. Bu vefasızlıkları görünce kendi kendimi sorguladım. Bertan ile neden kavga ettim? Bertan en az benim kadar bu partiye koşturmuş, barajı aşabilmek için çok emeği geçmiş bir arkadaşım. Onunla şahsi kavgam vardı. Bu ikimizin arasındaki bir konu. Bertan şimdiye kadar parti aleyhine hiçbir şey söylemedi.

Bu sebeple Bertan’a gittim ve partiye dönmesini istedim. Bertan’ın açıklamasından sonraki süreçte bilahare görüştük. Partideki kaynaşmanın gerçekleşmesi için bu en doğrusu. Kurultayımızın bir şölen havasında gerçekleşmesini istiyoruz. Önümüzdeki hafta Yeniden Doğuş Partisi olarak Milletin Partisini resmen ziyaret edeceğiz. Onları birleşmeye davet edeceğiz. Kurumsal olarak kendisini davet edeceğiz. Onun da yetkili kurumları var, bizim de yetkili kurullarımız var. Şayet yetkili kurulları olumlu cevap verirse iki partiyi birleştireceğiz.”