YDP MYK, Meclis başkanlık seçimi konusunda stratejisini belirlemek amacıyla toplandı

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti'nin küçük ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu, Meclis başkanlık seçimi krizi ve partinin bundan sonraki stratejisini belirlemek amacıyla toplandı.

YDP MYK toplantısı, saat 12.30 sularında partinin Genel Merkezi’nde başladı.

MYK toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geçen haftalardan bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir “Meclis Başkanlığı seçimi krizine sürüklendiğini” ifade ederek, “özellikle Meclis İç Tüzüğü’nün yanlış ve eksik yazılmasından dolayı çok ciddi karşılıklı spekülasyonlar ve suçlamalar olduğunu” söyledi.

Böyle bir durumda da herkesin kendi ideolojisi ve siyasi çıkarlarına göre yorum yaptığını kaydeden Arıklı, “Bize göre Meclis İç Tüzüğü’nün 10. Maddesi’nin 5. fıkrası çok açıktır: Orada 5. turda tek aday olması halinde en çok oyu alanın seçileceği yönünde bir fikir beyan ediyor, kural koyuyor. Ret oylarının herhangi bir kişiye mal edilmesi mümkün olmadığı için en çok ‘evet’ oyunu alanın seçimi kazandığının ilan edilmesi gerekirken, özellikle ‘23, 25’ten büyük olur mu?’ gibi bir argümanla topluma red ettirmeye çalışıyorlar.” dedi.

- “Başsavcılık ciddi bir mahalle baskısına maruz kalmış durumda”

Erhan Arıklı, “5. turda en çok ‘evet’ oyu alanın kazanması öngörülürken bunun göz ardı edildiğini” ifade ederek, YDP’nin başlangıçta Başsavcının vereceği görüşe saygılı olacağını söylediğini ancak eski Anayasa ve Yüksek Mahkeme başkanı dahil birçok eski hukukçunun bu konuda görüş beyan ettiğini ve Başsavcılık’ın “ciddi bir mahalle baskısına” maruz kalmış durumda olduğunu söyledi.

Arıklı, bugün Yeniden Doğuş Partisi olarak MYK’yı toplayarak partinin bundan sonra izleyeceği stratejiyi belirleyeceklerini ifade ederek, “Biz artık gerçekten toplumun ‘rezalet’ olarak tanımladığı bu oyunun bir parçası olmayı istemiyoruz, arzulamıyoruz.” dedi.

-“İki milletvekilinin bundan sonra ne yapacağını değerlendireceğiz….”

Bugün UBP’nin Parti Meclisi’nin de toplayacağını hatırlatan Arıklı, “Biz, iki milletvekili, ne yapacağımızı bugünkü MYK toplantısında kararlaştıracağız ve ondan sonra da bunu kamuoyuna ilan edeceğiz” dedi.

MYK’da görüşecekleri olasılıklarla ilişkin bir soruyu yanıtında Arıklı, “Stratejiyi konuşacağız. İki milletvekilinin bundan sonra ne yapacağını; Meclis’e katılıp katılmayacaklarını veya katılırlarsa nasıl bir strateji belirleyeceklerini, bundan sonra hükümet ortaklarımızla bu konuda nasıl bir uyum içinde çalışıp çalışamayacağımız konusunda, bunları geniş bir şekilde değerlendireceğiz" şeklinde devam etti.

-“New York’taki görüşmeyi konuşmamız gerekirken biz burada Meclis Başkanı’nı konuşuyoruz”

New York’ta yarın yapılacak gayri resmi liderler görüşmesine işaret eden Arıklı, “ABD’de bu görüşmede belki de Kıbrıs’ın kaderini konuşulacak, ama biz burada Meclis Başkanı’nı konuşuyoruz… Biz, ABD’yi konuşmamız gerekirken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in masaya yeni bir belge sunup sunmayacağını, bunun detaylarını değerlendirmemiz gerekirken tamamen Meclis Başkanına kilitlenmiş durumdayız, bu da bizi YDP olarak son derece rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

-“Bu yaşanan bir hükümet krizi değil, tamamen Ulusal Birlik Partisi’nin bir krizi. DP ve YDP, olumlu oy verdiğini her açıdan ispat edebilecek durumda”

Arıklı, bir soruyu yanıtında, şunları söyledi:

“Bu yaşanan bir hükümet krizi değil, tamamen Ulusal Birlik Partisi’nin bir krizi. UBP, büyük parti, eski bir parti, kendi içindeki bu krizi çözmesini arzuluyoruz, çünkü ortakları olarak Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi, olumlu oy verdiğini her açıdan ispat edebilecek durumda. Dolayısıyla bizim açımızdan bir sıkıntı yok, mesele tamamen Ulusal Birlik Partisi’nin kendi iç sorunu, bu sorunu çok acil bir şekilde çözmelerini bekliyoruz.”