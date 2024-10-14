YDP MYK'sı acilen toplanıyor...

Yeniden Doğuş Partisi Meclis Başkanlık seçiminde yaşanan krizi görüşmek üzere bugün saat 12 de acil toplantı yapacaktır.

Konu ile ilgili açıklama yapan YDP Genel Sekreteri Erşah Yılmaz; “Mecliste yaşanan gerginlik son derece üzüntü verici. Ülkenin bu kadar sorunu varken, hele hele Newyork’ta Önemli gelişmeler eşiğinde iken bu konudaki tartışmalar herkes gibi bizleri de rahatsız ediyor. Günlerden beri Başsavcılık makamı üzerinde ciddi bir mahalle baskısı oluşturuldu. Başkanımızın da dediği gibi, bu baskı altındaki Başsavcının nasıl objektif hukuki bir görüş vereceği bizlerin de merak konusu. Tüm bunları ve izleyeceğimiz stratejiyi MYK da konuşacağız.

