YDP MYK’sı bugün, Parti Meclisi yarın toplanacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) bugün, Parti Meclisi yarın toplanarak, partinin hükümetteki pozisyonunu değerlendirecek.

TAK muhabirinin YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’dan aldığı bilgiye göre, MYK bu akşam 18.00’de basına kapalı şekilde toplanacak.

Toplantı sonrası basına yazılı açıklama yapılacak.

Yarın gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısının yeri ve saatine de bu akşamki toplantıda karar verilecek.